İhlas Haber Ajansı

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"Siberay" projesi anlatılıyor

Mersin’de Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, vatandaşlara ’Siberay’ projesi anlatılıyor.

Mersin'de Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, vatandaşlara 'Siberay' projesi anlatılıyor. Mersin Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince düzenlenen eğitimlerde, 'güvenli internet ve siber suçlardan korunma yöntemleri' anlatıldı. Faaliyetlerde yasa dışı bahis, sosyal medyanın hayata etkisi, siber güvenlik, siber zorbalık, teknoloji bağımlılığı ve güvenli internet kullanımı konularında bilgiler verilerek, broşürler dağıtıldı.


Ekipler, Siberay projesiyle toplumu teknoloji bağımlılığı, siber güvenlik, güvenli internet kullanımı gibi konularda bilinçlendirmeyi hedefliyor.

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