Sıcaktan bunalan vatandaş hortumla serinledi

Mersin'in Tarsus ilçesinde sıcakta bunalan 60 yaşındaki adam hortumla su tutularak serinlemeye çalıştı.

Türkiye'yi etkisi altına alan sıcak hava, vatandaşlara zor anlar yaşatmaya devam ediyor. Adeta nefes almakta güçlük çeken vatandaşlar, türlü türlü serinleme yöntemlerine başvuruyor.

Hava sıcaklığının yaklaşık 42 derece hissedildiği Tarsus'ta Gazipaşa ve Mithatpaşa mahalleleri arasında bulunan Paşalar Sekisi'nde 60 yaşındaki İlyas Alış ile 35 yaşındaki Engin Alış, serinlemek için hortumla birbirlerini serinlettiler.

Sıcaktan bunaldıklarını belirten İlyas Alış, son iki üç gündür hortumla serinlediklerini söyledi.

Suyla birbirlerine şaka yapan ikilinin serinledikten sonra rahat bir nefes aldıkları görüldü.

Serinlemeye çalışan ikili bir vatandaş tarafından görüntülendi.