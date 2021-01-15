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Şiddetli dolu, Tarsus'ta 610 dekarlık tarım arazisine zarar verdi

MERSİN (İHA) – Mersin’de 13 Ocak’ta aniden bastıran şiddetli dolu hayatı felç ederken, ilçelerdeki tarım arazilerinde de hasara neden oldu.

MERSİN (İHA) – Mersin'de 13 Ocak'ta aniden bastıran şiddetli dolu hayatı felç ederken, ilçelerdeki tarım arazilerinde de hasara neden oldu. Özellikle Tarsus ilçesinde başta nergis tarlaları olmak üzere birçok tarım arazisinde ürünler doludan zarar gördü.


Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 13 Ocak Çarşamba günü yağan şiddetli dolu, Tarsus'un Karadiken, Belen, Kaklıktaşı, Pirömerli ve Tepetaşpınar mahallelerindeki tarım arazilerinde hasara neden oldu. Dolu afetinin ardından Tarsus İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından ön tespit çalışmaları yapıldı. Tespitler sonucunda, söz konusu mahallelerde tahmini 245 çiftçi ailesine ait 610 dekarlık nergis, bezelye, bakla, buğday, taze soğan sahası ortalama yüzde 10-60 oranında zarar gördü.


Açıklamada, zarar oranlarının sağlıklı bir şekilde tespit edilebilmesi için hava koşulları ve fiili zeminin uygun olması durumunda mahallinde üretici bazında afet çalışması yapılarak, en kısa sürede evrakın hazır hale getirileceği bildirildi.

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