Sıfır atığa dikkat çekmek için temizlik yaptılar

İl Çocuk Hakları Koordinatörü Mustafa Sarı, her yıl ekim ayının ilk pazartesi gününün, 'Dünya Çocuk Günü' olarak kutlandığını hatırlatarak, "Çocuk Komitesi üyesi çocuklarımız da bu güne ve çevreye dikkat çekmek amacıyla Toroslar ilçesindeki Anıttepe'de bulunan yaklaşık 8 dönümlük Çocuk Hakları Hatıra Ormanında, çevreyi kirleten şişe, cam, plastik poşet, kağıt gibi atıkları topladılar. Ayrıştırarak geri dönüşüme kazandırmak için ilgili kuruma teslim ettiler. Çocuklarımız için gelecekte en önemli çözüm bekleyen sorunların başında çevrenin korunması gelmektedir. Bu kapsamda sıfır atık projesine toplumun tüm kesimleri sahip çıkmalıdır" dedi.