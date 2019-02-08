Sigara, her yıl 6 milyon insanı beklenenden önce öldürüyor

Sinan Bahçacı, sigaranın her yıl dünyada yaklaşık 6 milyon insanın beklenenden önce ölümüne yol açtığını, yeterli önlemler alınmazsa 2030'da sigaranın 8 milyon insanı öldüreceğinin tahmin edildiğini bildirdi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Bahçacı, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, sigaranın tehlikelerine dikkat çekti. Sigara kullanımının, dünyada insanların sağlığını tehdit eden en önemli etkenlerden biri olduğunu vurgulayan Bahçacı, sigara içmenin önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunun altını çizdi. Bahçacı, sigara kullanımının aynı zamanda birey ve ülke ekonomisini olumsuz yönde etkileyen bir alışkanlık olduğunu kaydetti.

“Sigara her yıl dünyada yaklaşık 6 milyon insanın beklenenden önce ölümüne yol açıyor”

9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü'nün amacının, sigaranın zararları konusunda toplumsal farkındalık oluşturmak olduğuna işaret eden Bahçacı, sigara kullanımının sonuçlarıyla ilgili uyarılarda bulundu. Bahçacı, “Sigara her yıl dünyada yaklaşık 6 milyon insanın beklenenden önce ölümüne yol açmaktadır. Bu ölümlerin yaklaşık 600 bini sigara dumanından pasif etkilenime bağlı olmaktadır. Eğer bu konuda yeterli önlemler alınmazsa 2030 yılında sigaranın 8 milyon insanı öldüreceği ve bu ölümlerin yüzde 80'inin düşük ve orta gelirli ülkelerde olacağı tahmin edilmektedir. Sigara kullanımı, sigara bağımlılığı bir hastalıktır ve tedavi edilebilir” dedi.

İlk 20 dakikadan itibaren faydası başlıyor

Sigarayı bırakanların sağlığındaki iyileşmeleri de anlatan Dr. Bahçacı, sigarayı bırakanların ilk 20 dakikadan itibaren faydasını görmeye başladıklarını ifade etti. İlk 20 dakikada kalp atışı hızının normal değerine düştüğünü belirten Bahçacı, şöyle devam etti: “12'nci saatten itibaren kandaki karbondioksit seviyesi normale döner. 2 hafta-3 ay arasında kişinin akciğer fonksiyonlarında düzelme görülür. 1-9 ay arasındaysa öksürme ve nefes darlığı gibi belirtiler azalır. Bir yılın sonunda koroner kalp hastalığı riskiniz sigara içen birinin yarısı kadardır. 10'uncu yılın sonundaysa akciğer kanseri riskinin sigara içen birinin yarısı kadar olduğu biliniyor. 15 yıl sonra koroner kalp hastalığı riski sigara içmeyen biriyle aynı seviyeye iniyor. Eğer sigara kullanıyorsanız, bunun bir bağımlılık olduğunu bilmeli ve bir an önce size yardımcı olacak sigara bırakma polikliniğinden randevu alarak başvurmalısınız.”

“Mersin'de 2018'de 2 bin 491 kişi sigarayı bıraktı”

Mersin'de Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Toros, Tarsus, Erdemli ve Silifke Devlet Hastanelerinde sigara bırakma poliklinikleri bulunduğu bilgisini veren Bahçacı, buralarda 21 uzman hekimle hizmet verildiğini dile getirdi. Mersin'deki sigara bırakma polikliniklerine 2018 yılı içerisinde 5 bin 681 kişinin başvurduğunu, bunlardan 2 bin 491'inin sigarayı bıraktığını belirten Bahçacı, ayrıca ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattından uzman personelin sigarayı bırakmaya yardımcı olduğunu kaydetti. “9 Şubat tarihi, sigaradan kurtulmak isteyen bireyler için önemli bir başlangıç olabilir” diyen Bahçacı, sigaradan kurtulmada en önemli adımın, kişinin sigarayı bırakma konusundaki kararlılığı olduğuna işaret etti.

Mersin il genelinde sigara ile ilgili denetimlerin etkin şekilde sürdüğünü de ifade eden Bahçacı, 2018'de kapalı alanlarda ve toplu yaşam alanlarında yapılan denetimlerde 27 bin 477 işletmede 89 bin 578 denetim yapıldığını dile getirdi. Bu denetimlerde 455 işletmede ihlal tespit edildiğini, 437'ine idari para cezası, 18 işletmeye de kapatma cezası uygulandığını bildiren Bahçacı, ayrıca 151 kişiye de idari para cezası verildiğini belirtti. Bahçacı, “Vatandaşlarımız kapalı alanlarda sigara içildiğini görmeleri halinde, dumansız hava sahasını korumak için telefonlarına yeşil dedektör mobil uygulamasını indirerek mekan adı ve konum seçerek ihbar bildirimi yapabilmektedirler. Ayrıca Bakanlığımız 184 SABİM hattına da şikayetlerini bildirebilirler. Sigarayı bırakmak için en doğru zaman şu andır. Hemen size en yakın sigara bırakma polikliniğine başvurarak randevunuzu alın, kendiniz ve aileniz için yeni bir hayata adım atın” ifadelerini kullandı.