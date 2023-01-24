İhlas Haber Ajansı

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Silah ateş aldı, genç yaşta hayatını kaybetti

Mersin’de arkadaşlarıyla bir arada oturan şahıs, evdeki silahın ateş alması sonucu vurularak yaşamını yitirdi.

Mersin'de arkadaşlarıyla bir arada oturan şahıs, evdeki silahın ateş alması sonucu vurularak yaşamını yitirdi.


Olay, Tarsus ilçesine bağlı Bolatlı Mahallesi'nde bir evde meydana geldi. İddiaya göre, 5 arkadaş evde otururken olay yerinde bulunan silahın ateş alması sonucu 21 yaşındaki Ramazan Teğin boynundan vuruldu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Teğin doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Şahsın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Polis ise olay yerinde yaptığı incelemenin ardından 4 şahsı gözaltına aldı.


Olayın detaylarının ortaya çıkması için başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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