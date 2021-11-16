Silah tehdidi ile çocukların cep telefonunu gasp eden zanlı yakalandı

Mersin'de portakal bahçesi içerisinde 'sizi vururum' diyerek 2 çocuğun cep telefonunu gasp ettikten sonra polis ekiplerince yakalanan şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 13 Kasım tarihinde merkez Akdeniz ilçesindeki bir portakal bahçesinde, K.C. ve O.İ. adlı iki çocuk, silahlı bir kişi tarafından gasp edildi. Olaydan sonra polis merkezine müracaat eden çocuklar, tanımadıkları bir şahsın elindeki silahla 'sizi vururum' tehdidiyle 2 adet cep telefonlarının gasp edildiğini belirterek, şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışma sonrası tespit edilen şüpheli Y.E.T.'yi olaydan bir gün sonra suç aleti tabanca ve gasp edilen 2 cep telefonu ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Şüpheli şahıs, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.