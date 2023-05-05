Silahla vurulan şahıs hayatını kaybetti

Mersin'in Erdemli ilçesinde kavga ettiği iş yeri bekçisi tarafından vurulan bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Merkez Mahallesi Hal Caddesi'nde bulunan manavlar çarşısında meydana geldi. İddiaya göre, kapalı çarşıya gelen M.K.C. ile bekçilik yapan N. B. (52) arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada N.B. tabanca ile şahsı vurdu. Ağır yaralanan M.K.C. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şüpheli N.B. ise polise teslim oldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.