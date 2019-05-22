Silahla vurulan ve trafik kazası geçiren iki köpeğe Mersin Büyükşehir Belediyesi sahip çıktı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, sahipsiz hayvanları koruması altına alarak, yaralarını sarıyor. Sahipsiz hayvanların ihtiyaçlarını karşılayarak, onlara uygun beslenme, barınma, bakım ve yaşam koşulları sunan Mersin Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi'nde sahipsiz hayvanların yaralarına merhem oluyor.

Ateşli silahla vurulan köpek, ameliyatla sağlığına kavuştu

Golden Retriever cinsi köpek, vatandaşların ihbarı üzerine Mersin Büyükşehir Belediyesi Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi'ne getirildi. Bakımevinde veteriner hekimler tarafından yapılan muayene sonucunda köpeğin daha önce baş kısmından yara aldığı tespit edildi. Köpeğin yapılan detaylı muayenesinde silahla yaralandığı ortaya çıktı. Olayın üzerinden uzun süre geçtiğini ve bölgenin zamanla enfeksiyon kaptığını belirleyen veteriner hekimler, vakit kaybetmeden operasyona başladı. Golden Retriever cinsi köpek başarılı bir ameliyattan sonra sağlığına kavuştu. Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi yetkilileri tarafından köpeğe Gold ismi verildi.

Bold'un kırılan ayağına platin takıldı

Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi'nde tedavisi tamamlanarak sağlığına kavuşan diğer bir köpek ise Bold oldu. Merkez Mezitli ilçesinden gelen ihbar üzerine, olay yerine giden hayvan ambulansı trafik kazası sonucu yaralanan köpeği bakımevine getirdi. Yapılan ilk muayenede sağ arka bacağında çok parçalı kırık olduğunu tespit eden veterinerler, köpeğin bacağına platin takmaya karar verdi. Başarılı geçen yaklaşık 2 saatlik operasyon sonucu, arka sağ ayağına platin takılan köpeğin bakım ünitesinde tedavisi tamamlandı. Bakımevi yetkilileri, bu köpeğe de Bold ismini verdiler.

Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi'nde tedavileri tamamlanan ve sağlığına kavuşan köpekler sahiplendirilerek sıcak bir yuvaya kavuşacağı günü bekliyor.