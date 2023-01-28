Silifke Adliyesinde hijyen, iş güvenliği ve ilk yardım eğitimi

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen programa, Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, Silifke Cumhuriyet Başsavcısı Selman Eskiler, Silifke Adalet Komisyonu Başkanı Ferhat Korkmaz, Silifke Adliyesinde görev yapan cumhuriyet savcıları, daire amirleri ve sertifika almaya hak kazanan adliye personeli katıldı.

Sertifika töreninde konuşan Başsavcısı Selman Eskiler, verilen eğitimlerde emeği geçen hocalara, eğitimleri başarıyla tamamlayan katılımcılara, sertifika programını düzenleyen Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü çalışanlarına ve törene katılarak adliye çalışanlarını yalnız bırakmayan tüm misafirlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Selman Eskiler tarafından Halk Eğitim Merkezi Müdürü Serpil Çevik'e, bugüne kadar gösterilen işbirliği ve kurumsal dayanışma sebebiyle plaket ve çiçek takdim edildi. Akabinde kursu başarıyla tamamlayan personele sertifikaları verildi.