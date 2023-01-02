Silifke Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi, sıfır atık belgesi aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ülke genelinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi" çerçevesinde Mersin Silifke Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi sıfır atık belgesi almaya hak kazandı.

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde sıfır atık ile ilgili farkındalığın artırılmasına yönelik bir köşe hazırlandı. Köşenin içerisinde ise sıfır atıkla ilgili bilgi verilirken, atıkların burada toplanması çalışması başlatıldı. Farkındalığın arttırılması için açılış yapıldı. Açılışa Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner ile ilgili kurum temsilcileri katıldı. Açılış sonrası katılanlar pil, cep telefonu ve kitap sıfır atık dönüşüm kutularına atıldı.

Silifke Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Mehmet Can Akkaya , “Sıfır Atık, israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan atık yönetim felsefesi olarak tanımlanan bir hedeftir. Bilindiği üzere sağlık tesisimiz Uluslar arası HİMSS kuruluşu tarafından Mersin ilimizde tek, Ülkemizde 16. O-Emram Seviye 6 dijital hastane olarak tescillendi. Dijital hastane kağıt tüketimini en aza indiren bir sistem olmasından dolayı çevre dostu hastane olma yolunda ilk adımlarını attı. Daha sonrasında çevre ve insan sağlığını korumak, geri dönüşümü destekleyerek ülke ekonomisine katkı sağlamak ve kurumsal sosyal sorumluluk anlamında yarınlarımıza daha temiz bir çevre bırakabilmek için sıfır atık sistemi kuruldu. Atıkların yerinde ayrıştırılarak en aza indirgemesine ek olarak kurulan sıfır atık standı sayesinde evde okuduğumuz kitapları ve kullanmadığımız giysileri toplayıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı hedefleyerek sosyal sorumluluk uygulamalarına katkı sağlanacak"dedi.

Evde ve iş yerlerinde üretilen tehlikeli atıklar usulüne uygun ayrı toplandığında geri dönüşüme katkı sağladığına değinen Akkaya," Bunun tersine gelişi güzel çöpe atıldığında çevre ve insan sağlığını tehdit etmektedir. Bu uygulama sıfır atığa dikkat çekmek ve kişi ve kurum olarak sıfır atığa katkı sağlamak anlamında faydalı oldu. Çevre ve insan sağlığını korumaya yönelik aynı zamanda geri dönüşümü destekleyen, görsel yönden dikkat çekici ve özendirici, insanların evde ve ofislerde ürettikleri bitkisel atık yağ, piller, süresi dolmuş ilaçlar ve şarj aleti gibi nereye atacaklarını bilemedikleri atıkları getirebilecekleri çözümsel ve güvenli bir uygulama alanı olarak standımız etkili oldu” diye konuştu.