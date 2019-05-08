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Silifke Belediye Başkanı, kız kardeşini yaralama iddiasıyla ifade veriyor

Mersin’in Silifke ilçesinin Belediye Başkanı Mücahit Aktan’ın, kız kardeşinin silahla yaraladığı iddiasıyla Emniyet Müdürlüğünde ifade verdiği öğrenildi.

Mersin'in Silifke ilçesinin Belediye Başkanı Mücahit Aktan'ın, kız kardeşinin silahla yaraladığı iddiasıyla Emniyet Müdürlüğünde ifade verdiği öğrenildi.


Edinilen bilgiye göre, Taşucu Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde ikamet eden Silifke Belediye Başkanı Mücahit Aktan'ın kız kardeşi Meryem Aktan, tabancayla başından vurularak yaralandı. İlk müdahalesi Silifke Devlet Hastanesi'nde yapılan Meryem Aktan, daha sonra Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralı kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.


Olayın ardından Silifke Belediye Başkanı Mücahit Aktan'ın polis tarafından Silifke Emniyet Müdürlüğüne götürülerek ifadesine başvurulduğu belirtilirken, Aktan'ın kız kardeşini kazayla vurduğunu söylediği öğrenildi.

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