Silifke Belediye Başkanı Mücahit Aktan tutuklandı

Silifke Belediye Başkanı Mücahit Aktan, kız kardeşinin silahla vurulması olayına ilişkin çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde kız kardeşi Meryem Aktan'ın başından tabanca ile vurularak ağır yaralanması olayına ilişkin Silifke Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek ifadesine başvurulan Belediye Başkanı Mücahit Aktan, emniyetteki işlemlerinin ardından sabaha karşı adliyeye sevk edildi. Aktan, savcılık ifadesi sonrası çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Öte yandan, Taşucu Mahallesi Atatürk Caddesi Yalı Villalarındaki ikametinde başından tabanca ile vurularak ağır yaralanan ve ilk müdahalesi Silifke Devlet Hastanesi'nde yapıldıktan sonra Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Meryem Aktan'ın, ameliyatın ardından yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.