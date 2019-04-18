Silifke Belediyespor şampiyonluk maçına hazırlanıyor.

‘Türkiye liglerindeki tek namağlup takım' unvanını alan ve Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 5. Grup'ta mücadele eden Medcem Silifke Belediyespor, Pazar günü Aksaray Belediyespor ile Silifke Şehir Stadyumunda şampiyonluk maçına çıkacak.

Silifke ekibi, bu sezon Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig ve BAL'daki 11 grup dahil tüm liglerde namağlup tek takım konumunda bulunuyor.

Ligin son maçı olan Aksaray Belediyespor ile 21 Nisan 2019 Pazar günü saat 15.00'de Silifke Şehir Stadyumunda karşılaşacak olan Silifke Belediyespor, 25 hafta sonunda 17 galibiyet ve 8 beraberlik elde ederken, 54 gol atıp, kalesinde 19 gol gördü. 59 puanla ligin zirvesinde yer alan Silifke ekibinin en yakın rakibi ile arasında 3 puan fark bulunuyor. 56 puanla lig ikincisi Aksaray Belediyespor ise 25 maçta 17 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyet, 66 gol atarken, kalesinde 16 gol gördü.

Hafta sonu tüm Silifkelileri maça davet eden Silifke Belediye Başkanı Mücahit Aktan, “Takımımız, bizlerin yüzünü güldürdü. Her zaman sporun ve sporcunun yanındayız. Takımımız adeta adım adım şampiyonluğa koşuyor. Bu sevinç kulübümüze, şehrimize hayırlı olsun, başarılar getirsin. Köklü bir tarihi olan ve aynı zamanda 2. Ligde ve 3. Ligde önemli başarılar yakalamış olan bu büyük kulübümüzün, yeni başarılara imza atarak güçlü bir şekilde yoluna devam etmesi bizleri mutlu etmiştir. Medcem Belediye Spor'un himayesinde 300'e yakın genç sporcumuz lisanslı olarak bulunuyor. Bu bizim için büyük bir başarıdır. Silifke'de sporumuzun gelişmesini ve yükseklere tırmanması sağlayanlar, kentimizin gerçek sahipleri olan yöremiz insanlarıdır. Elini taşın altına koyarak kulübümüze ve takımımıza destek çıkan, maddi ve manevi desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen bütün Silifkelilere ve bütün sporseverlere bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.