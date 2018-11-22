Silifke Cezaevi'nde üretim atağı

Silifke Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Köklü, Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir, Silifke Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İlçe Emniyet Müdürü, İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Sahil Güvenlik Komutanı, Ceza İnfaz Kurumu personelleri ve İlçe Tarım Müdürü, Açık Ceza İnfaz Kurumu ziraat iş kolu faaliyetleri kapsamında fidan dikim etkinliğinde buluştu.

Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından Sökün Mahallesi'nde Silifke M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğüne tahsis edilen 77,200 metrekarelik her türlü tarımsal faaliyete açık arazide 1200 adet gemlik zeytini ve 1000 adet küt dikenli yediveren limon fidanının dikimi, misafirler ve hükümlülerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Köklü etkinlikte yaptığı konuşmada Silifke Açık Ceza İnfaz Kurumunu Tarım Açık Ceza İnfaz Kurumuna dönüştürme çabası kapsamında ziraat iş kolu faaliyetlerine büyük önem verdiklerini belirterek, söz konusu arazinin Ceza İnfaz Kurumuna tahsisi konusunda katkısından dolayı Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir'e teşekkür etti.

Tarım arazisinin 30 dönümüne 1200 adet gemlik zeytini fidanı, 20 dönümüne 1000 adet küt dikenli yediveren limon fidanı dikimini gerçekleştirdiklerini vurgulayan Köklü, daha önce 5 dönümlük alanda planlanan muz serası projesi için de ihale sürecinin devam ettiğini, tüm bu faaliyetler ile hükümlü tutukluların meslek edinmelerini, rehabilitasyonunu ve salıverme sonrasında tarımsal faaliyetlerin yürütüldüğü alanlarda istihdamlarının sağlanmasını, ayrıca ürünlerden elde edilecek gelirler ile de iş yurduna uzun vadeli ve sürekli bir gelir kaynağı oluşturmayı arzuladıklarını belirtti.