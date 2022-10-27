Silifke Cumhuriyet Başsavcısı Eskiler basın mensuplarıyla bir araya geldi

Dinar Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yaparken, Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin Adli Yargı Kararnamesi ile Silifke Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Selman Eskiler, Silifke'de görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Silifke Adliyesinde gerçekleşen görüşmede Eskiler tarafından 18 Ekim 2022 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun Gizliliğin İhlali başlıklı 285. Maddesi ve Silifke Adliyesinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Basın mensuplarının görüş ve önerilerini de dinleyen Eskiler, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi, yargıya ilişkin yanlış, eksik ve çarpıtma haberlerin önüne geçilmesi, basın mensuplarının doğru haberleri verebilmesi adına yardımcı olmaktan ve basın mensuplarıyla iletişim halinde bulunmaktan memnuniyet duyacaklarını belirterek ilçede görev yapan basın mensuplarına başarı temennisinde bulundu.

Basın mensupları, Cumhuriyet Başsavcısı Selman Eskiler'e göstermiş olduğu ilgi ve misafirperverliğinden dolayı teşekkürlerini iletirken Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı görevinin hayırlı olmasını dilediler.