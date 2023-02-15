Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden deprem seferberliği

İlçede bulunan okullardaki öğrenci velileri ve öğretmenlerin katkıları ile gıda, battaniye, kıyafet, jeneratörler, katalitik ve elektrikli sobalar, temizlik ürünleri, hijyen ve benzeri malzeme yardımları İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ek hizmet binasında toplandı. Toplanan malzemeler yine öğretmenler ve öğrenci velileri tarafından sınıflandırılarak ayrı ayrı paketlendi. Depremin ilk gününden bu yana yapılan çalışmalarla bir taraftan yardımlar toplanırken, diğer taraftan yardımlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya çalışıldı.

İlçeye gelen depremzedeler ise Silifke Fen Lisesi, Silifke Anadolu Lisesi, Silifke Anadolu İmam Hatip Lisesi, Mesleki Eğitim Merkezi ve Taşucu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi pansiyonlarına yerleştirilerek, ihtiyaçları giderildi. Ayrıca bu okul pansiyonlarına anasınıfları açılarak anaokulu ve sınıf öğretmeni görevlendirildi.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sezgin, ilçedeki 5 pansiyonlu okulda ve 2 öğretmen evinde depremzedelerin misafir edildiğini söyledi.

Sezgin açıklamasının devamında, “Deprem bölgelerinden Silifke'ye gelerek misafir ettiğimiz tüm depremzedelere sabah kahvaltısı, öğle yemeği, akşam yemeği ve ara öğünler de dahil yemek hizmeti sunuyoruz. 7 konaklama yerimize mevcut müdürlerin dışında ikinci olarak koordinatör müdür, rehber öğretmen, sınıf öğretmeni, okul öncesi öğretmeni, hemşire ve sağlık hizmetleri öğretmeni, çok sayıda yardımcı hizmetler görevlisi görevlendirdik. Ayrıca Depremzedelerimizin ihtiyaçlarının tespiti ve yerine ulaştırılması için Özel büro öğretmenlerimiz, gelen yardımların kabulü ve deprem bölgelerine nakli için Okul müdürlerimizden oluşan bir komisyon oluşturduk. İş ve işlemler bu komisyon üzerinden yapılmaktadır. Gönüllü öğretmenlerimiz Resmi araçla deprem bölgesine gitmiş kurtarma çalışmalarına katılmıştır. Müdürlüğümüz koordinesinde 25 iş makinası operatörü yardım malzemeleri ile birlikte bölgeye sevk edilmiştir. Durmadan çalışan emek veren Millî eğitim camiamıza sonsuz teşekkür ediyorum. Bu zor günlerde yardımla destek olan tüm halkımıza şükranlarımızı sunuyorum. Depremde hayatını kaybeden canlara Allah tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.