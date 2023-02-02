Silifke kırsalında 8 kilometrelik yol yenilendi

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ile Muhtarlık İşleri Dairesinin koordinesinde yürütülen çalışma çerçevesinde, çiftçilerin en çok kullandığı Sömek'i Hüseyinler'e bağlayan bağlantı yolunda çift kat emülsiyon asfalt yapımı tamamlandı. Ortalama 7,5 metrelik yol genişliği sayesinde, artık büyük ve küçük araçlar rahatlıkla yan yana gidiş geliş yapabiliyor. Domates, patlıcan, kivi, karnabahar, brokoli gibi ürünleri yetiştiren üreticiler, tozlu ve bozuk yollardan kurtulup, temiz ve konforlu yollara kavuştu. Üreticiler Silifke ya da Erdemli Haline ürünlerini taşırken, yeni yollar sayesinde artık 10 kilometre daha az yol gidiyor ve yakıt masrafı da azalmış oluyor.

“Yapılan çalışmayla üreticilerin yolu 10 kilometre kısaldı”

Büyükşehir Belediyesi Silifke Koordinasyon Şube Müdürü Atilla Erdem, yapılan çalışmalardan bahsederek, “Sömek'i Hüseyinler'e bağlayan bağlantı yolumuz, çiftçinin en çok kullandığı yollardan birisi. Sömek Mahallesi'nde üretilen ürünün Silifke'ye gitmesi ya da Hüseyinler Mahallesi'nde üretilen ürünün Erdemli Haline gitmesi halinde, yol 10 kilometre daha kısalmış oldu. Bu bölgenin geçim kaynağı tamamıyla çiftçilik. 8 kilometrelik ve genişliği yaklaşık 7,5 kilometre olan, 2 aracın rahatlıkla geçeceği güzel bir yol oldu” dedi.

“Yol sayesinde hem zamandan, hem yakıttan tasarruf ediyoruz”

Sömek Mahalle Muhtarı Cengiz Ünver, Sömek Mahallesi ile Hüseyinler arasındaki bağlantı yolunun yapılmasıyla çiftçinin kullandığı yolun konforlu hale geldiğini, ürünlerin rahatlıkla ve daha kısa sürede taşındığını belirterek, “Bu yol daha önce de açıktı ama çok bozuktu. Gidiş geliş çok olmasına rağmen, araçlar gidip gelemiyordu. Burası tarım bölgesi olduğu için Başkanımız Vahap Seçer'den rica ettik. O da sağ olsun bizi kırmadı. Şu anda halkımız çok memnun. Burada yazın özellikle kivi, domates, patlıcan yetişiyor. Bu ürünleri taşımak için yolun bozukluğundan dolayı büyük arabalar girmiyordu. Şu anda tır bile giriyor. Köylümüze çok güzel bir hizmet yapıldı. Yolun kısalmasıyla, ayrıca yakıttan da tasarruf etmiş olduk” diye konuştu.

Çiftçilik ile geçimini sağlayan Mehmet Kurt, yol yapılmadan önce arabaların sürekli arıza yaptığını ifade ederek, “Çok şükür şimdi tozdan ve arızalardan kurtulduk. Malımız, sebzemiz kurtuldu. Allah razı olsun” şeklinde konuştu.