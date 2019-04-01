Silifke "Mücahit Aktan" dedi

Mersin'de resmi olmayan sonuçlara göre Silifke'nin yeni Belediye Başkanı Mücahit Aktan oldu.

Oyların 33 bin 793'ünü alan Mücahit Aktan Silifke Belediye Başkanlığına seçilirken, CHP'nin adayı Mustafa Turgut 28 bin 695, İYİ Partinin adayı Özer Özel 12 Bin 110, Saadet Partisi'nin adayı İbrahim Baz 172, BTP'nin adayı Cumali Çimen 56, Vatan Partisi'nin adayı Filiz Ercan 166, DP'nin adayı Halit Uçar bin 728, DSP'nin adayı Murat Emre Dolgun ise 112'sini aldı.

Silifke Belediye Başkanlığını kazanan Cumhur İttifakı Belediye Meclisine 33 bin 727 oyla 15 meclis üyesi gönderirken, CHP 26 bin 725 oyla 10 meclis üyesi, İYİ Parti ise 12 bin 993 oyla 3 meclis üyesi gönderebiliyor.

31 Mart Yerel Seçim sonuçlarının belli olması ile birlikte AK Parti Silifke İlçe Binası ve MHP Silifke ilçe binası önünde binlerce kişi toplandı. MHP İlçe Teşkilatı önünde yapılan anonsun ardından vatandaşlar AK Parti Silifke İlçe Teşkilatı önüne geldi. AK Parti Silifke İlçe Başkanı Mustafa Çetin, MHP Silifke İlçe Başkanı Levent Nogay ve Cumhur İttifakı MHP'den Belediye Başkanı seçilen Mücahit Aktan birer konuşma yaparak seçimlere katılan herkese teşekkür ettiler.

AK Parti Silifke İlçe Teşkilatı Balkonundan parti binası önünde toplanan kalabalığa seslenen Silifke'nin yeni belediye başkanı Mücahit Aktan, “Beni ve ekibimi bu göreve laik gören herkese çok teşekkür ediyorum. Mazbatamızı aldıktan sonra parti rozetlerimizi çıkartıp hep birlikte Silifke'yi daha güzel yerlere taşımak için çalışacağız. Böylesine anlamlı bir yarışı zaferle taçlandıran ve buraya gelerek mutluluğumuza ortak olan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.