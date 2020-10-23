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Silifke-Mut Karayolu onarılarak yeniden trafiğe açıldı

Mersin’in Silifke ilçesinde 8 Ağustos’ta meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapatılan Silifke-Mut karayolu yeniden trafiğe açıldı.

Mersin'in Silifke ilçesinde 8 Ağustos'ta meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapatılan Silifke-Mut karayolu yeniden trafiğe açıldı.


Yol trafiğe açılmadan önce Silifke Belediye Başkan Vekili Sadık Altunok, AK Parti Silifke İlçe Başkanı Mehmet Emin Kurt, Silifke Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Temur yol yapım şirketi müdürleri ve çalışanları onarılan yol için kurban kesip dua ettiler.


Silifke Belediye Başkan Vekili Sadık Altunok, “Heyelan nedeniyle kapanan Silifke-Mut yolu trafiğe açılmıştır. Emeği geçen ve katkı sunan herkese teşekkür ediyor, başka doğal afetlerin yaşanmamasını temenni ediyoruz” dedi.


AK Parti Silifke İlçe Başkanı Mehmet Emin Kurt ise, “Yolun açılmasında emeği geçen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Bakanımız Lütfi Elvan'a, Milletvekillerimiz Zeynep Gül Yılmaz'a, Hacı Özkan'a, Ali Cumhur Taşkın'a ve İl Başkanımız Cesim Ercik'e teşekkürlerimizi sunuyoruz. İnşallah bir daha aynı olay tekrar etmez” dedi.

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