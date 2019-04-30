İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Silifke Orman İşletmesi yangın sezonuna hazır

Mersin’in Silifke ilçesinde, orman işletme müdürlüğü, yangın sezonu öncesi işbaşı eğitimi ve yangın tatbikatı yaptı.

Mersin'in Silifke ilçesinde, orman işletme müdürlüğü, yangın sezonu öncesi işbaşı eğitimi ve yangın tatbikatı yaptı. Ekipler, 300 metre mesafeye 3 dakika 25 saniyede hortum serip köpük sıktı.


Mersin Orman Bölge Müdürlüğü Yangınla Mücadele Şube Müdürü Mehmet Alper öncülüğünde gerçekleşen tatbikatta konuşan Silifke Orman İşletme Müdürü Hasan Arslan, “Orman yangını riskinin en yoğun olduğu yaz aylarına girdiğimiz bu günlerde, Silifke Orman İşletme Müdürlüğü olarak personel eğitimleri ve donanımlar ile ilgili son hazırlıklar tamamlanarak yapılan tatbikatla Müdürlüğümüzün imkan ve kabiliyetleri sergilendi. Silifke Orman İşletme Müdürlüğü'nün tam kadro hazır bulunduğu tatbikatın ikinci etabında ise orman yangınları mücadele yöntemleri ve iş sağlığı ve güvenliği konularında teorik eğitimler verildi. Yapılan tüm hazırlıklara rağmen olası yangınların doğal afet olduğu gerçeği göz ardı edilmemeli ve olağanüstü gayretlere rağmen büyüyen yangınlarda hektarlarca ormanın kül olmaması, ciddi can ve mal kaybına neden olmaması için vatandaşlarımızın orman yangınları konusunda daha dikkatli ve yangın anında ise ekiplerimize yardımcı olmalarını bekler, her türlü ihbar ve şikayetlerini ücretsiz Alo 112 acil çağrı hattına bildirmelerini rica ederiz” dedi.


6 adet yangın ilk müdahale aracı, 8 arazöz, 3 su tankı ve 80 yangın ilk müdahale işçisi ile yarışma şeklinde yapılan tatbikatta birinci gelen ekiplere başarı belgesi verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.