Silifke Orman İşletmesi yangın sezonuna hazır

Mersin'in Silifke ilçesinde, orman işletme müdürlüğü, yangın sezonu öncesi işbaşı eğitimi ve yangın tatbikatı yaptı. Ekipler, 300 metre mesafeye 3 dakika 25 saniyede hortum serip köpük sıktı.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü Yangınla Mücadele Şube Müdürü Mehmet Alper öncülüğünde gerçekleşen tatbikatta konuşan Silifke Orman İşletme Müdürü Hasan Arslan, “Orman yangını riskinin en yoğun olduğu yaz aylarına girdiğimiz bu günlerde, Silifke Orman İşletme Müdürlüğü olarak personel eğitimleri ve donanımlar ile ilgili son hazırlıklar tamamlanarak yapılan tatbikatla Müdürlüğümüzün imkan ve kabiliyetleri sergilendi. Silifke Orman İşletme Müdürlüğü'nün tam kadro hazır bulunduğu tatbikatın ikinci etabında ise orman yangınları mücadele yöntemleri ve iş sağlığı ve güvenliği konularında teorik eğitimler verildi. Yapılan tüm hazırlıklara rağmen olası yangınların doğal afet olduğu gerçeği göz ardı edilmemeli ve olağanüstü gayretlere rağmen büyüyen yangınlarda hektarlarca ormanın kül olmaması, ciddi can ve mal kaybına neden olmaması için vatandaşlarımızın orman yangınları konusunda daha dikkatli ve yangın anında ise ekiplerimize yardımcı olmalarını bekler, her türlü ihbar ve şikayetlerini ücretsiz Alo 112 acil çağrı hattına bildirmelerini rica ederiz” dedi.

6 adet yangın ilk müdahale aracı, 8 arazöz, 3 su tankı ve 80 yangın ilk müdahale işçisi ile yarışma şeklinde yapılan tatbikatta birinci gelen ekiplere başarı belgesi verildi.