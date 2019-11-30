Silifke Rotary Kulübü atık pil toplayan öğrencileri ödüllendirdi

Silifke Rotary Kulübü, çevreye daha duyarlı toplum bilincinin oluşması ve çevresel atıkların doğaya zarar vermemesi amacıyla 'Haydi çocuklar iş başına' projesiyle başlattığı 'Atık pil toplama kampanya' kapsamında öğrencilere hediyeler verdi.

Doğaya zarar veren atıkların toplanması konusunda öğrencileri bilinçlendirmek amacıyla kampanyayı düzenlediklerini belirten Silifke Rotary Kulübü Dönem Başkanı Fatma Uyar Atalay, “Günümüzde dünyamızı tehdit eden en önemli sorunlarından biri çevre. İçinde ağır metaller barındıran piller de çevrenin en büyük düşmanlarından biri. Onun için pillerin geri dönüşüme kazandırılması ve bertaraf edilmesi gerekiyor. Gelecek kuşaklara yaşanabilir bir çevre bırakmak bizlerin en temel görevi. Bu nedenle Silifke'de başlattığımız 'Dünyanın pili bitmesin' başlıklı atık pil toplama projemizle, çocuklarımızı geri dönüşüm ve doğa hakkında bilinçlendirme ve teşvik etme düşüncesi ile yola çıktık. Projede hedef kitle çocuklarımız olmakla birlikte, tüm gönüllülerin desteğini bekliyoruz. Belirlemiş olduğumuz atık pil toplama alanlarına 20 adet atık pil getiren destekçilerimize kalem seti hediye ediyoruz. Çocuklarımıza sağlıklı bir gelecek armağan etmek için herkesi kampanyamıza destek vermeye davet ediyoruz” dedi.