Silifke Ticaret ve Sanayi Odası iş dünyasını ödüllendirdi

Silifke Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 'Yılsonu resepsiyonu ve Silifke iş dünyası ödül töreni' düzenlendi.

Silifke Ticaret ve Sanayi Odası'nın tanıtım videosunun gösterimi ile başlayan etkinlikte konuşan Oda Başkanı Nurettin Kaynar, 2019 yılını verimli ve dolu dolu geçtiğini söyledi. Silifke Ticaret ve Sanayi Odası'nın, 111. kuruluş yılını kutladığı 2019 yılı itibariyle bünyesinde bulunan 2 bin 500 civarındaki işletme ile Silifke ilçesine, Mersin'e ve Türkiye'ye değer kattığını dile getiren Kaynar, "Odamız, yıl boyu sunulan üye hizmetlerine ek olarak, sosyal-akademik ve kültürel düzeyde eğitimler, paneller, konferanslar ve kongreler gerçekleştirmektedir. Yurt içinde olduğu gibi yurt dışı iş heyetleriyle görüşmeler yapmakta ve işbirliği anlaşmaları imzalamaktadır. Silifke TSO'nun öncelikli misyonu, üyelerinin etkin ve verimli üretimini desteklemek ve Silifke ilçesinin markalaşmasına katkı sunmaktır. Yakın süreçte, üyelerimize yönelik olarak 'Silifke TSO Prestij Kart' uygulaması hayata geçirilecektir. Tüm üyelerimize kart dağıtımı yapılacak ve programa dahil olmak isteyen işletmelerle protokoller imzalanacaktır. Kart sahibi üyelerimiz, telefonlarından anlaşmalı olduğumuz tüm kurum ve kuruluşları görebilecek ve çeşitli ayrıcalıklardan yararlanacaktır. Prestij Kart uygulaması sayesinde, Silifke esnafının kazanmasını sağlamak, yerel ürünlerimizin değerini artırmak ve üyelerimizin birbiri ile iletişimini geliştirmek adına çabalarımız artarak devam edecektir. Ayrıca, 2020 yılında Silifke turizminin canlandırılması için kapsamlı bir etkinlik planlamaktayız" dedi.

“İlçemizin gelişimine sunduğumuz katkı için mutluluk duyduğumuzu ifade etmek isterim” diyen Kaynar, “Sunulan bu katkının siz değerli dostlarımızın işbirliğiyle anlamlı hale geldiğini de belirtmek isterim. Silifke iş dünyası ödül töreni, aday belirlemesinin yapılmadığı ve oy verme işleminin yalnızca hizmet binasında imza karşılığı gerçekleştiği bir etkinliktir. Bu etkinliğin temel amacı, üyelerimizle sosyal paydaşlarımızın bir araya getirilmesi ve kurumsal iletişimin güçlendirilmesidir” ifadelerini kullandı.

Kaymakam Ersin Emiroğlu ise “Bugün Ticaret ve Sanayi Odamızın geleneksel hale getirmiş olduğu, 'Silifke'nin enleri' ismini verecekleri ödül töreninde inşallah ilk örneği olacaktır. Başarı gösteren, kendi alanında en iyi olanlar ödüllerini alacaklar. Ödül alanlara teşekkürlerimi ve tebriklerimi sunuyorum" diye konuştu.

Etkinlik kapsamında düzenlenen resepsiyonda ise konuklara, Silifke keçi yoğurdu, keçi peyniri ve sucuk ikramı yapıldı.