Silifke'de 02.02.2022'de saat 2'de 22 çift nikah kıydırdı

02.2022 yılı saat 2'de 22 çift nikah kıydırarak dünya evine girdi. Çiftler bir birlerine hastalıkta ve sağlıkta diyerek söz verip evet dediler.

Silifke Belediyesi Nikah Memurluğuna başvuruda bulunan 22 çift, tüm rakamların ikiyi gösterdiği tarih olan 02.02.2022 tarihinde nikah kıydırmak istedi. Nikah Memurluğunca yapılan araştırmanın ardından çiftlerin nikahını Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok kıydı.

Yeni çiftlere bir ömür sağlık, mutluluk ve başarı dileyen Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, “Nikah günlerini sadece iki rakamından oluşan tarihi bir günde kıydırmak isteyen çiftler Belediyemiz Nikah Memurluğuna başvuruda bulunmuşlar. Bizlerde onların bu isteklerini kırmayarak nikahlarını kıydık. Tüm çiftlerimize bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Umarım bu güzel tarih onlar için hep olumlu olur” dedi.

Başkan Sadık Altunok, nikah kıydığı çiftlere çeşitli hediyeler ile Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun “Evlenmeden Önce” adlı kitabını hediye etti.

02.02.2022 saat 2'de nikahlarının olmasını istediklerini ifade eden Eda ve Hayri Özkan çifti, “Bu tarihi çok öncesinden ayarlamıştık. Rakamların gücüne inanıyoruz. Unutulması güç bir tarih oldu. Böyle bir tarihte nikahımızı kıydırdığımız için çok mutluyuz” diye konuştular.