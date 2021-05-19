Silifke'de 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgada 8 tutuklama

Mersin'in Silifke ilçesinde 1 kişinin bıçaklı kavgada hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak gözaltına alınan 13 zanlıdan 8'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Silifke ilçesinde iddiaya göre Hazar Tömbül akşam evinin bulunduğu sokakta önceden tartıştığı 13 kişinin saldırısına uğradı. Çıkan kavgada vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Tömbül'ün yakınları da kavgaya karıştı. Tömbül'ün ailesi de arbedede yaralandı. Kanlar içerisinde yere yığılan Hazar Tömbül olay yerinde hayatını kaybetti. Polisin olay yerine gelmesi ile kavgaya karışan 13 kişi gözaltına alındı. Hazar Tömbül'ün cenazesi ise Silifke Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis merkezinde ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 13 zanlıdan 8'i tutuklandı. Hayatını kaybeden Hazar Tömbül toprağa verildi.