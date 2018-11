Silifke'de 1590 öğrenci Türk sporunun geleceği olmak için çalışıyor

Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortaklaşa hayata geçirdiği Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi'nde yaklaşık 1590 öğrenci, Silifke'de Türk sporunun geleceği olmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir, Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Çiftçi, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Türe projeye katılan öğrencileri Silifke Kapalı Spor Salonunda ziyaret ederek spor eğitmenlerinden bilgi aldı.

Çocukların sporla birlikte geleceğe yürüyeceklerini belirten Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir, “Burada bir devrim var. Çocuklarımız, sporla birlikte geleceğe yürüyecekler. Bir seferberlik başlıyor. Her öğrencimizin en az 2 veya 3 spor dalında aktiviteye katılmasını, lisans çıkarmasını ve spor yapmasını arzu ediyoruz. Sporun tabana yayılmasını istiyoruz.

Sporun gelişmesi, tabana yayılması için yoğun bir şeklide çalışıyoruz. Artık olimpiyat oyunlarında daha fazla madalya almak istiyoruz. Sağlıklı bir nesil arzu ediyoruz. Yürüyen, koşan, sporu seven gençler istiyoruz. Ellerinden tutup çocuklarımızı salonlara götürelim. Tüm gençlerimizin spora yönelmesini sağlayacak bu proje. Sporun birleştirici gücünü kullanacağız. Bu proje kapsamında 81 ilde tarama çalışmaları yapılmaya başlandı. Silifke'de de çalışmalara başlandı. Buradan çıkacak sporcular için hocalarımız değerlendirme yapacak. İstiyoruz ki bu gençlerimizin içinden Avrupa, dünya, olimpiyat şampiyonları çıksın. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etsinler” dedi.

Kaymakam Cinbir, her öğrencinin kendileri için değerli olduğuna değinerek, “Bizim için her biri şampiyon, her biri yetenek. Emeği geçen tüm yetkililere, antrenörlere teşekkür ediyoruz. Bu çocuklar bizim ve sporun tabana yayılması için hep birlikte çalışmamız lazım. Bugün güzel bir olayı başlattık ve takipçisi olacağız. Birlikte başaracağız” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının ortaklaşa hayata geçirdiği Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesinin sporun ilerlemesi için yapılan bir altyapı devrimi olduğunu belirten Kaymakam Cinbir şunları söyledi:

“Bu proje sayesinde sporun geleceğini inşa ediyoruz. İleride bayrağımızın en büyük turnuvalarda gönderde dalgalandıracaklarına inancımızın tamdır. Projemizin Amacı, Sağlıklı ve hareketli bir yaşamın gereği olarak toplumda spor yapma kültürünün yerleştirilmesi, sporun geniş kitlelere yaygınlaştırılmasıyla çocuk ve gençlere sporu sevdirerek, onları sporla tanıştırmak, spora başlama yaşında bulunan sportif yeteneğe sahip çocukların bilimsel yöntemlerle tespit edilerek, spor branşlarına yönlendirmek ve üst düzey sporcu olarak yetiştirilmelerini sağlamaktır. Bu proje Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda eğitim alan 3. sınıf öğrencilerine uygulanacaktır. İlerleyen yıllarda diğer sınıflara uygulanması yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bu nedenle Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm ilkokulların 3. sınıfında okuyan kız ve erkek öğrenciler katılabilecektir. Projeye katılım tamamen öğrencinin ve ailesinin izniyle gerçekleştirilmektedir.”