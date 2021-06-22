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Silifke'de 18 litre etil alkol ele geçirildi

Mersin’in Silifke ilçesinde bir evde 18 litre etil alkol, 7 litre sahte içki ile 2 şişe içki kiti ele geçirildi.

Mersin'in Silifke ilçesinde bir evde 18 litre etil alkol, 7 litre sahte içki ile 2 şişe içki kiti ele geçirildi.


İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çeltikçi Mahallesi'nde bulunan bir evde sahte alkollü içki üretimi yapılarak, piyasaya satıldığını tespit etti. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon yapan ekipler 1 kişiyi gözaltına alırken, adreste yaptığı aramada 18 litre etil alkol, 7 litre sahte içki ile 2 şişe içki kiti ele geçirdi.


Gözaltına alınan şahıs, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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