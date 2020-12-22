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Silifke'de 2 bin 482 cinsel içerikli kaçak hap ele geçirildi

Mersin’in Silifke ilçesinde düzenlenen operasyonda, bir otomobilde gümrük kaçağı 2 bin 482 cinsel içerikli hap ele geçirildi.

Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen operasyonda, bir otomobilde gümrük kaçağı 2 bin 482 cinsel içerikli hap ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında operasyon düzenledi. İlçe merkezinde gümrük kaçağı ürünlerin bulunduğu belirlenen otomobilde yapılan aramada, 2 bin 482 cinsel içerikli hap ele geçirildi.


Olayla ilgili İ.Y. gözaltına alındı.

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