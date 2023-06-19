Silifke'de 3 ayda aranan 208 kişi yakalandı

Mersin'in Silifke ilçesinde son 3 ay içerisinde yapılan çalışmalarda, haklarında çeşitli suçlardan 2 yıl ile 17 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüphelilerin de bulunduğu 208 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 16 Mart - 5 Haziran tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, haklarında çeşitli suçlardan 2 yıl ile 17 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahısların da bulunduğu 208 şüpheli yakalandı. Bu şüphelilerden 66'sı Silifke Cezaevine teslim edildi.

Ayrıca aynı dönemde yapılan çalışmalarda, bölgede meydana gelen hırsızlık, yağma, gasp, dolandırıcılık, kasten adam öldürme ve cinsel taciz gibi 69 olay aydınlatılırken, 52 şüpheli gözaltına alındı. Bu dönemde yapılan kontrol ve denetimlerde ise 2 tüfek, 1 tabanca ve 92 adet mermi ele geçirildi.