Silifke'de 39 litre sahte içki ele geçirildi

Mersin’in Silifke ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda bir şüpheli gözaltına alınırken, 39 litre sahte içki ele geçirildi.
Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda bir şüpheli gözaltına alınırken, 39 litre sahte içki ele geçirildi.
Silifke Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir evde sahte içki satışı yapıldığı bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi.
Adreste 39 litre sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.