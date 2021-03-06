İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Silifke'de 45 bin kaçak makaron ile bin 440 dolu makaron ele geçirildi

Mersin’in Silifke ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 45 bin kaçak makaron ile 1440 dolu makaron ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 45 bin kaçak makaron ile 1440 dolu makaron ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.


Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir iş yerinde kaçak makaron satışı yapıldığı bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi.


Adreste 45 bin kaçak makaron ile 1440 dolu makaron ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.