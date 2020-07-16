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Silifke'de 5.1 kilometre sathi asfalt kaplama yapıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Silifke ilçesi Bükdeğirmeni ve Seyranlık mahalleleri bağlantı yolunda sathi asfalt kaplama çalışması gerçekleştirdi.

Daha önce dar olan yolu genişleten ekipler, 5.1 kilometre sathi asfalt kaplama yaptı.


Çalışmalar kapsamında daha önce dar olan yolu genişleten ekipler, yolu ulaşım için güvenli hale getirdi. İhtiyaç duyulan yerlere doğal su akışını düzenlemek için büz boru ve baks menfez yerleştirildi, asfalt öncesi hazırlıklar da hızla tamamlandı. Zaman kaybetmeden sathi kaplama asfalt çalışmaları için kolları sıvayan Büyükşehir ekipleri, çalışmalar kapsamında 5.1 kilometre uzunluğundaki yolu asfaltladı. 4 kombi sathi asfalt kaplama aracı, bir loder ve bir silindirle sürdürülen çalışmalar sayesinde yol ulaşıma hazır hale getirildi.


Asfalt çalışmalarının tamamlanmasıyla daha güvenli ve konforlu hale getirilen yol, vatandaşların hizmetine sunuldu.

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