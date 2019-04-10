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Silifke'de avukatlar, günlerini düzenlenen geceyle kutladı

MERSİN (İHA) – Mersin’in Silifke ilçesindeki avukatlar, ‘Avukatlar Günü’ kapsamında düzenlenen gecede buluştu.

MERSİN (İHA) – Mersin'in Silifke ilçesindeki avukatlar, ‘Avukatlar Günü' kapsamında düzenlenen gecede buluştu. Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz da Silifkeli avukatları yalnız bırakmayarak, yemekte meslektaşlarıyla bir araya geldi.


Mersin Barosu Silifke Temsilciliği, Avukatlar Günü dolayısıyla düzenlendiği etkinlikte, ilçedeki avukatları bir araya getirdi. Mersin Barosu Yönetim Kurulu Üyesi ve Silifke İlçe Temsilcisi Aslı Trak ve avukatların katılımıyla gerçekleşen yemeğe Baro Başkanı Yeşilboğaz da katıldı.


Yeşilboğaz, etkinlikte yaptığı konuşmada, avukatlar olarak topluma kılavuz olmanın, baskılara direnmenin, hukuku ve adaleti savunmaktan vazgeçmemenin haklı gururunu yaşadıklarını söyledi. “Avukatlık mesleği, özgürlük mesleğidir” diyen Yeşilboğaz, adaletin toplumun huzur, güven ve eşitlik içinde birlikte yaşamasını sağlayan en önemli unsur olduğunu vurgulayarak, “Ancak adaleti dengede tutan sadece avukatlardır. Biz avukatlar mesleğe ilk adımı atarken, meslek onuruna ve kurallarına uygun davranacağımıza yemin ederek cübbemizi giyiyoruz. Çıktığımız hak ve özgürlük arama yolculuğunda, ettiğimiz yemine sadık kalmak bizim görevimizdir. Bu nedenle cübbemizle sadece hukukun önünde eğiliyoruz. Tüm meslektaşlarımın Avukatlar Günü'nü kutluyor, ebediyete intikal eden meslektaşlarımızı da rahmet ve saygıyla anıyorum” dedi.


İlçe Temsilcisi Trak ise “Meslektaşlarımız mali, ekonomik, sosyal güvenlik gelecek kaygısı gibi birçok sorunla uğraşmaktadır. Ancak tüm bu sorunlarımız mesleğimizi büyük bir inançla icra etmemize engel olmayacaktır. Bizler, hak arayan insanlar arasında hiçbir ayrım yapmaksızın onların yasa önündeki savunucularıyız. Bu nedenle biz avukatlar; adalet için, yargı için hak arayan herkesin yanındayız. Gecemize katılarak, birlik ve dayanışma örneği sergileyen tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyor, tüm meslektaşlarımın Avukatlar Günü'nü kutluyorum” diye konuştu.


Gecede müzik eşliğinde eğlenen avukatlar daha sonra dev Türk Bayrağı açarak, hep birlikte İzmir Marşı'nı söylediler.

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