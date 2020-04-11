İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Silifke'de bir şahsın bahçesindeki zeytin ağaçları ikinci kez kesildi

Mersin’in Silifke ilçesinde daha önce 32 zeytin ağacı kesilen bir çiftçinin bahçesinden bu kez 14 zeytin ağacı kimliği belirsiz kişilerce dibinden kesildi.

Mersin'in Silifke ilçesinde daha önce 32 zeytin ağacı kesilen bir çiftçinin bahçesinden bu kez 14 zeytin ağacı kimliği belirsiz kişilerce dibinden kesildi.


Edinilen bilgiye göre, Mehmet Erdoğan Dölek'e ait Hırmanlı Mahallesi Karatay mevkisindeki bahçede bulunan 14 zeytin ağacı, akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kesildi. Bahçesine geldiğinde zeytin ağaçlarının dibinden kesildiğini gören Dölek, güvenlik güçlerine haber verdi. İhbar üzerine olay adrese giden jandarma ekipleri, kesilen ağaçlarla ilgili tutanak tutarak, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.


Bahçe sahibi mehmet Erdoğan Dölek, ocak ayında 32 zeytin ağacının yine dibinden kesildiğini hatırlatarak, "Ocak ayında yapılan katliam durmuyor. Bunu yapan kişi ısrarla bahçemdeki ağaçları kesmeye devam ediyor. Maalesef önceki ağaç katliamını yapanlar yakalanmadı. Bunu yapan kişi veya kişilerin asıl amacı, bahçemi kullandırmamak ve nihayetinde bana kastetmektir. Yapılan katliamın sorumlularının bulunmasını istiyorum. Ülkemizin ve dünyanın geçtiği bu zorlu süreçte bile aklını fikrini kötülüğe çalıştıranları Allah ıslah etsin" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.