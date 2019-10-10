Silifke'de çalınan hayvanlar jandarma ekiplerince bulundu

Mersin'in Silifke ilçesinde çalınan 10 adet küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu bulundu.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Silifke ilçesinde 10 adet koyun hırsızlığı olayı ile ilgili çalışma başlatan ekipler, hırsızlık olayını gerçekleştiren 2 şüpheliyi, çaldıkları hayvanlarla birlikte Taşucu Mahallesi'de ele geçirdi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.