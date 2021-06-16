Silifke'de çiftçiler yağmur duasına çıktı

Mersin'in Silifke ilçesinde çiftçiler kuraklık nedeniyle yağmur duasına çıktı.

İlçeye bağlı Kavak Mahallesi girişindeki arazide bir araya gelen vatandaşlar, mahalle camisinin müezzini tarafından yapılan yağmur duasına katıldı. Yapılan yağmur duasının ardından ise katılımcılara yemek ikram edildi.

Kavak Mahallesi Muhtarı Hasan Kaya, kışın istenilen düzeyde yağmur yağmadığını ve bu nedenle kuraklık yaşandığını kaydetti.

Biran önce yağmurun yağması ve ürünlerin su ihtiyacının karşılanması amacıyla yağmur duasına çıktıklarını ifade eden Hasan Kaya, dileklerinin kabul olması temennisinde bulunup katılımcılara teşekkür etti.

Yağmur duasına katılan vatandaşlar ise halkın büyük bir bölümünün geçimini çiftçilikle sağladığını, yağmur yağmaması nedeniyle endişeli olduklarını söyledi.