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Silifke'de çok sayıda gümrük kaçağı tütün ürünü ele geçirildi

MERSİN (İHA) – Mersin’in Silifke ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından çok sayıda gümrük kaçağı tütün ürünü ile içki ele geçirildi.

MERSİN (İHA) – Mersin'in Silifke ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından çok sayıda gümrük kaçağı tütün ürünü ile içki ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Silifke Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliğince SEKA Limanı çevresinde kaçak ürünlere yönelik çalışma yapıldı. Çalışmada 2 bin 575 adet değişik markalarda gümrük kaçağı puro, 4 bin 800 adet gümrük kaçağı sigara filtresi, 19 paket gümrük kaçağı sigara, 15 paket gümrük kaçağı tütün, 4 şişe gümrük kaçağı içki, 1 adet gümrük kaçağı elektronik sigara cihazı ele geçirildi.


Olayla ilgili olarak yakalanan 54 yaşındaki T.T.'ye 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet etmek suçundan işlem yapıldı.

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