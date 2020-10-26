Silifke'de Covid-19 testleri için PCR laboratuvarı kuruldu

Hastane Başhekimi Op. Dr. Özgür Ozan Karak, daha önce Covid-19 ön tanısı ile hastaneye yatan ve tarama amaçlı burun ve ağız bölgesinden sürüntü alınan hastaların örneklerinin Mersin Şehir Hastanesine gönderildiğini ve oradaki laboratuvarda çalışılıp sonuçlandırıldığını hatırlattı. Hastanede kurulan bu laboratuvar ile korona hastalığının tanısının daha hızlı konulmaya başlanacağını belirten Başhekim Karak, "Tanısı konulan hastalarımızın tedavisi daha çabuk başlanacak. Dolayısıyla erken tanı konulan pozitif vakaların tespit edilmesi ile gerekli karantina işlemlerinde uygulanmasıyla hastalığın yayılmasını engellemiş olacağız. Yine ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızın yurtdışına çıkmak için gerekli korona testi daha kolay ve hızlı bir şekilde sonuçlanacak. Kendi laboratuvarımız, ilçemizde resmi kurumlarda çalışan taraması yapılması gereken personellerin işlemlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yapılması imkanı sağlayacak. Hastanemizin resmi aracı korona pandemisi olmadan önce haftanın bir veya iki günü il merkezine gitmekteydi. Resmi aracımız pandemi sonrası hastanemizde alınan sürüntü örneklerini götürmek üzere her gün gitmeye başladı. Artık her gün gitmesine gerek kalmayacağı için kurumumuzun mali giderini de azaltmış olacağız" dedi.

Silifke'ye komşu olan Gülnar, Mut, Aydıncık, Bozyazı ve Anamur devlet hastanelerinde korona tanısı için alınan sürüntü örneklerinin de hastanelerine getirileceğini vurgulayan Ozan Karak, "Komşu ilçe devlet hastanelerin tanı ve tedavi etkinliğini arttıracağımız gibi bu bölgelerin de mali giderlerini azaltarak katkı sağlamış olacağız. Bu laboratuvarımızın kurulmasında bizlere ana cihazı bağış yapan Aroona Drilling firmasına da Silifke ve bölge halkı adına şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.