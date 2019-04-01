Silifke'de eğitim kurslarına katılan çiftçilere sertifikaları verildi

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Halil İbrahim Ateş törende yaptığı konuşmasında 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında 326 kursta toplam 3 bin 97 erkek, 4 bin 865'i bayan olmak üzere 7 bin 962 kursiyere eğitim verdiklerini söyledi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Gün ise katılımcılara bir yıllık faaliyetlerini slayt eşliğinde anlattı.

Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir ise 2018 yılınde Silifkeli çiftçilere 20 milyon 142 bin TL destek ödemesi yapıldığını belirterek, “Topraklarımızı iyi değerlendirmeliyiz. Bu toprakları gençler karış karış işlemeli. Alın terlerimizi bu topraklara düşürmeliyiz. Bu toprakları alın terimizle yoğurarak ülkemizi zenginleştirmeliyiz diye düşünüyorum. Sahip olduğunuz tarlalar ne kadar ürün aldığınızı, ne kadar kazandığınızı, sizin aile bütçenizi, ülkemizin zenginliğini oluşturuyor. Bu milletin geleceğini daha da güçlü bir Türkiye inşa etmesi aynı zamanda sizin tarlanızın iyi işlemesine, sizin meyve ağacınıza iyi bakmanıza, sizin hayvanınıza iyi bakmasına, oradan iyi ürün almanıza bu ülkenin geleceği milletler üzeri seviyesine çıkmasını gerçekleştirme ancak bu şekilde gerçekleşebilir. Hangi gübreyi kullanacağınız, ilacı ne zaman yapacağımız, ne kadar miktarı olacağı bu arkadaşlarımızın rehberliği ile inşallah tarlalarımızdan, meyve bahçelerimizden daha iyi verim alabileceğiz. Beslediğimiz hayvanlarımızdan daha fazla ürün elde edebileceğiz. Kurslardan elde etiğiniz bilgi ve birikimle daha fazla kazanç elde edebilmenizi diliyorum” dedi.