Silifke'de emniyet kemeri denetimi

Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri İçişleri Bakanlığınca başlatılan "Bir Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında Silifke-Antalya yolu üzerinde bulunan polis uygulama noktasında, emniyet kemeri denetimi yapıldı.

“Etkin, sürekli, yoğun” yapılan denetimlerle trafik kazası sonucu meydana gelen ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi, sürücülerin ve yolcuların trafik kurallarına uyma düzeylerinin daha üst seviyeye çıkarılması amacıyla emniyet kemeri ve çocuk bağlama sistemlerinin kullanımına yönelik ülke geneliyle birlikte Silifke'de eş zamanlı denetimler gerçekleştirildi.

Denetimlere Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Bülent Keskinsoy, İlçe Emniyet Müdürü Kadir Aşkın, Silifke Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amiri Cahit Çalışır ve trafik ekipleri katıldı.

Kaymakam Abdullah Aslaner, denetimler sırasında emniyet kemeri takılı olan sürücü ve yolculara teşekkür edip, çocuklara çeşitli hediyeler ve maske taktim etti.

Trafikte emniyet kemeri kullanımının kaza sonrası can kaybı riskini azalttığını belirten Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, yaptığı açıklamada, “Bu etkinliğin ana teması emniyet kemerine dikkat çekmek. Biz de bütün Türkiye'de olduğu gibi şu anda vatandaşlarımıza hem broşür ile hem de maske ile emniyet kemeri kullanımının önemine dikkat çekiyoruz. Bu uygulamanın tüm Türkiye'de yararlı olacağına inanıyoruz. Bu uygulamalardan sonra emniyet kemerinin takılması sonucu herhangi bir kazada ölüm oranlarının düşeceğini ve etkinliğin başarılı olmasını diliyorum” dedi.