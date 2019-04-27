Silifke'de erik ihracatı üreticinin yüzünü güldürüyor

Mersin'in Silifke ilçesinde mart ayı başında örtü altında ilk çıktığında Ankara ve İstanbul'a gönderilen can eriğinin ihracatına başlandı.

Sabahın erken saatlerinde işçiler tarafından toplanan erikler, eleklerden büyüklüklerine göre ayrıldıktan sonra kilosu 8 ila 14 liradan alıcı buluyor. Özel olarak çuvallanan erikler ise iç piyasanın yanı sıra Rusya, Azerbaycan, Irak ve İran'a ihraç edilmesi üreticinin yüzünü güldürüyor.

Birliğin Kurucu Başkanı Mustafa Göktaş, “Mart ayında başlayan örtü altı ürünlerimiz, Nisan ayının sonuna doğru, sona yaklaşmaktayız. 8-9 bin dönüm arazi üzerinde ekili alanlarımız var. 8-9 bin ton yıllık verim elde ediyorduk ancak bu yılki hava şartlarından dolayı üretim yarı yarıya azaldı. Yüzde 50 firemiz var. Ancak üretici birliğimizin yaptığı çalışmalar sayesinde birkaç yıldır devam eden erik ihracatı bu yıl da üreticinin önünü açtı. İhracatın olmasıyla fiyatlar belirli bir standarda ulaştı. Şu anda 45-50 TL iken ihracatımız 8-14 lira aralığında devam etmekte. Bu da üreticilerimize yaptığımız eğitim sonucunda artık teknolojiyi de tarıma sokmuş olduk. Boylama makineleri sayesinde boylarına göre fiyatları da standart haline getirdik. Şu anda yurt içinde olduğu gibi İran, Irak, Azerbaycan, Rusya gibi ülkelere ihracatımız devam ediyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda olumsuz hava şartlarına yenik düşmezsek daha bereketli bir yıl olur. Bu yıl yine de ürün az ama ihracatın etkisiyle üreticimizin yüzü güldü, bol değilse de bereketli bir sezon geçirdiğimize inanıyorum. Bur de Tarım Bakanlığı ve Cumhurbaşkanımıza seslenmek istiyorum. Üretici ve tüketici hak ettiği ürünü istediği fiyata alabilecekse tarımsal üretici birlikleri kanununda ve yönetmeliğinde çeşitli bir takım değişiklikler yapılması suretiyle üretici birliklerinin önü açılmalı, üretici birliği tam anlamıyla faaliyet gösterebilmeli, öz kaynak oluşturabilmeli. Bu sayede sorunun çözüleceğini umut ediyorum” dedi.

Silifke Erik Üreticileri Birliği Başkanı Ali Şen, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Hayırlısıyla 2019 sezonunu geride bırakmak üzereyiz. Ağır kış şartlarından dolayı rekolte yüzde 50 düştü bu sene. Ancak ihracatın kuvvetiyle az olan malımız değerinde piyasaya girdi. Üreticilerimiz fiyatlardan da gayet memnun. Toplamamız sabahın erken saatlerinde başlayıp, 11:00-12:00 gibi eleklerde boylanıp, piyasaya sürülmekte. Elekler sayesinde boylarına göre standart fiyatlar oluştu. Bu yönden de hem alıcı, hem satıcı memnun. Bütün çiftçilerimize bereketli bir yıl oldu. Hepsine bol kazanç diliyorum” dedi.

Üretici Faruk Doğan ise 10 dönüm araziden 10 ton ürün beklediklerini, Eriğini ihracata gönderdiklerini ve Fiyatlardan da memnun olduklarını söyledi.