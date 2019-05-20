Silifke'de iftar ve veda yemeği

Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı Ramazan ayı ve Silifke hakimi iken geçici yetkiyle Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimliğine görevlendirilen Tayfun Öztürk'ün vedası münasebetiyle Taşucu Lütfi Elvan Öğretmenevi'nde iftar ve veda yemeği düzenlendi.

İftar yemeğinden sonra yapılan duanın ardından tayini çıkan Hakim Tayfun Öztürk'e Silifke Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Köklü ve Adalet Komisyonu Başkanı Fatih Kutluboğa tarafından birlikte günün anısına plaket takdim edildi.

Silifke Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Köklü, “Gelişiyle ruhlarımızı arındıran rahmet, bereket ve mağfiret iklimi olan Ramazan ayına erişmenin huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Gönülleri birbirine bağlayan, ruhların açlıkla sükun bulduğu ve maneviyatın en yoğun olduğu Ramazan ayı münasebetiyle sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Ayrıca tayini çıkan Hakimimiz Tayfun Öztürk'e adalet hizmetine vermiş olduğu katkılardan dolayı teşekkür ediyor, meslek hayatında başarılar diliyorum” dedi.

Hakim Tayfun Öztürk'te yaptığı konuşmada, “Silifke Adliyesi benim ilk göz ağrım olmakla birlikte meslek hayatımda ayrı bir öneme sahiptir. Mesleğimin başında böyle güzel bir ortamda çalışmış olmaktan mutluluk duyuyorum, sizleri hiç unutmayacağım” diyerek teşekkür etti.

Program, tasavvuf musiki dinletisinin ardından sona erdi.