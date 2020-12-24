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Silifke'de iki şüpheli 30 gram esrar ile yakalandı

Mersin’in Silifke ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmada, 2 şahıs 30 gram esrar ile birlikte yakalandı.

Mersin'in Silifke ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmada, 2 şahıs 30 gram esrar ile birlikte yakalandı.


İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren ekipler, Narlıkuyu Mahallesi'nde içerisinde iki şüphelinin bulunduğu aracı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada 30 gram kubar esrar ile yakalanan şahıslar, sevk edildikleri mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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