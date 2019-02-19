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Silifke'de izinsiz kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı

Mersin’in Silifke ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları belirlenen 5 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Mersin'in Silifke ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları belirlenen 5 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.


İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren ekipler, Silifke'de kaçak yazı kaptıkları belirlenen kişilere karşı operasyon düzenledi. Operasyonda, izinsiz kazı yaptıkları belirlenen 5 kişi suçüstü yakalanırken, şüphelilerle birlikte 2 adet hilti, 1 jeneratör, 3 kürek, 1 kazma, 2 çapa, 1 adet halat, 1 adet gaz maskesi ve tüpü ile 1 adet el feneri ele geçirildi.


Adli makamlara sevk edilen şüpheliler hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi.

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