Silifke'de kaçakçılık operasyonu

Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Taşucu Mahallesinde kaçakçılık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı olduğu belirlenen 1200 elektronik sigara, 15 şişe içki ile 38 paket sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.