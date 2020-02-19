Silifke'de 'Kariyer, Eğitim ve Mesleki Tanıtım Fuarı' düzenlendi

Mersin'in Silifke ilçesinde, Kaymakamlık, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Rehberlik Araştırma Merkezince, 24 üniversitenin katılımı ile 'Kariyer, Eğitim ve Mesleki Tanıtım Fuarı' düzenlendi.

Silifke Organize Sanayi Konferans ve Fuar Salonunda düzenlenen programda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Çiftçi, fuarın gençlere yol göstereceğini belirterek, “İnsanlık tarihinde asırlarca alınan mesafenin ve gelişmenin çok kısa sürede alındığı bir zaman diliminde yaşamaktayız. Baş döndürücü ve hızına yetişmekte zorlandığımız bu çağın idrakine varmak ve bu çağı ıskalamamak hayati bir değerdedir. Bu konuda anahtar kavramlar eğitim ve araştırmadır. Yapay zekanın her alanda yaygınlaşacağı öngörülürken, geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizi bir yandan rekabetçi şartlara hazırlarken diğer yandan da onlara yaşadıkları toprakların milli ve manevi değerlerini de öğretmek zorundayız. Silifke Milli Eğitim Müdürlüğü olarak öğrencilerimize kendi yetenekleri doğrultusunda mesleklerini seçme, dünyayı tanıma, önlerini görme fırsatı vermek, gençlerimizin doğru kararlar verebilmelerini desteklemek ve zorlu yolculuklarında seçenekleri ile tanışabilmeleri için yurt içi ve yurt dışından 20 üniversite, çok kıymetli akademisyenler ve çeşitli kurumları bir araya getirdik" dedi.

Gençlerin sadece eğitimlerine devam etmeleri değil, onların severek yapacakları meslekleri seçmelerine de yardımcı olmak istediklerini kaydeden Çiftçi, "Fuarla, hem öğrencilerin meslek ve çalışma hayatıyla ilgili bilgi eksiklerinin giderilmesi hem de meslek seçimi aşamasında destek verilmesi sağlanacak. Stantlarda meslekler, mesleki eğitim imkânları ve bir üst eğitim-öğretim seçenekleri hakkında detaylı bilgiler verilecektir. Öğrencilerimiz çeşitli görüşmeler yapacak ve neyi arzu ediyorsa bu kapsamda kendi kariyerlerine yön vereceklerdir. Öğrencilerimiz mutlu olacağı bir mesleği seçmelidir" diye konuştu.

Silifke Kaymakamı Ersin Emiroğlu ise bu tür fuarların büyük bir motivasyon kaynağı olduğuna işaret ederek, "Kariyer planlamasını doğru yapan bireylerin, kaynak ve zaman israfı gibi dezavantajlardan etkilenmeden ülke kalkınmasına ve ilerlemesine çok önemli katkı sağlayacağının farkında olmalıyız. Hep beraber ülkemizi daha güzel günlere taşıyacağız. Öğrencilerimiz mutlu olacağı bir mesleği seçmeli. Bunun için kişinin kendini tanımasına, yeteneklerini daha etkin kullanarak kendini gerçekleştirmesine, özgür ve üretken birey olmasına katkı sağlamak gerekiyor. Yapılan araştırmalarda eğitsel ve mesleki rehberlik konularının ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıkmış durumda. Dolayısıyla okullarımızın psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin aktif hale gelmesi önem arz ediyor. Fuarla hem öğrencilerin meslek ve çalışma hayatıyla ilgili bilgi eksiklerinin giderilmesi hem de meslek seçimi aşamasında destek verilmesi sağlanacak" ifadelerini kullandı.

Protokol konuşmalarının ardından 24 üniversitenin stant açtığı Kariyer, Eğitim ve Mesleki Tanıtım Fuarı, öğrencilere üniversite, hayat, sınav kaygısı ve motivasyon, deneyimler, sosyal ve fen bilimleri alanı, meslek seçimi aşamasında Avrupa standartlarında özgeçmiş hazırlama, 21. yüzyılda aranan beceriler, teknolojik bağımlılık konularında yardımcı olurken, aynı zamanda velilere de çocuklarıyla iletişim yolları, çocuğun meslek seçiminde ve kendini tanımasında ailenin önemi konularında yol gösterici oldu.