Silifke'de "Kariyer Günü" etkinliği düzenlendi

Etkinliğin çağrılı konuşmacısı olarak Mersin Üniversitesi Kariyer Merkezi Müdürü Doç. Dr. İlhan Ege tarafından “Gelecek ve Kariyer” konulu sunum gerçekleştirildi. Ege, “Önemli olanın Silifke'nin, Mersin'in ve ülkenin kalkınmasıdır. Bunu da gençlerimizle başaracağız. Gençlerimize çok iş düşüyor. Hep birlikte çok çalışmak ve üretmek zorundayız” dedi.

Ardından, moderatörlüğünü Öğretim Üyesi Dr. Muhammet Saygın'ın yaptığı; Migros İnsan Kaynakları Bölge Müdürü Koray Özdemir, MEDCEM İnsan Kaynakları Müdür Yardımcısı Nurettin Türktopu ve Silifke İşkur Hizmet Merkezi Müdürü Mustafa Devecioğlu'nun panelist olarak yer aldığı “İş Hayatında Başarı” konulu panel düzenlendi.

Katılımın yoğun olduğu panelde etkili cv hazırlama, mülakat stratejileri ve iş bulma sürecinde İŞKUR destekleri konularına değinildi. Etkinlik, 2018-2019 Akademik Yılı Güz Dönemi'nde dereceye giren Silifke Meslek Yüksekokulu öğrencilerine Onur ve Yüksek Onur belgelerinin takdimi ile sona erdi.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar, “Düzenlenen etkinliğe katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Bu ve buna benzer programlarla gençlerimizin geleceğe daha iyi hazırlanmasına katkı sunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.