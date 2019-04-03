Silifke'de kariyer planlama ve yönetimi paneli

Mersin'in Silifke ilçesinde, Selçuk Üniversitesi Silifke Taşucu MYO ve İŞKUR tarafından “Kariyer Planlama ve Kariyer Yönetimi” konul panel düzenlendi.

Silifke Kaymakamlığının himayesinde Selçuk Üniversitesi Silifke -Taşucu Meslek Yüksekokulu konferans salonunda düzenlenen panele, Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir, Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Kürşad Sayın, Moderator Prof. Dr. Searl Yücel, panelistler Voyage Belek İnsan Kaynakları Müdürü Mehmet Coşkun, Club Nena İnsan Kaynakları Müdürü Nedim Tuncay ve (İŞKUR) İlçe Müdürü Mustafa Devecioğlu katıldı.

Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir, “Umuyorum ki gençlerimiz emeklerini ortaya koyabilsinler turizmcilerimiz istihdam sağlayacak kurumlarımız kuruluşlarımızla neyi aradıklarını ortaya koyabilsinler ve böylece doğru yerde konuşlanabilsin bunu umut ediyorum. Gerek yaşam tecrübemiz, gerek mesleki tecrübemizde gördüğümüz şekilde Türkiye'de gerçekten bir taraftan istihdam getirecek kişi arayanlar, bir tarafından iş arayanlar var. Ancak bunların doğru yerde doğru zamanda her zaman buluşturabilmek mümkün olmuyor. Aslında sıkıntı bir anlamda kalifiye eleman sıkıntısı ve işsizliğin olduğu bir gerçek olmakla birlikte işsiz olarak gördüğümüz kesimlerin gençlerimizin aslında istihdam olanakları sağlayanlar tarafından aranan vasıflara sahip olmaması veya aranan vasıflara sahip olanlara ulaşılamaması gibi bir sorunun olduğu anlaşılıyor. Bu tür çalışmalar hem istihdam olanaklarını imkanları sağlayanların istihdam edecek personel üzerine, hem iş arayan gençlerimizin de çalışabilecekleri kendilerine uygun bir işin bulabilmelerine vesile olur" dedi.