Silifke'de kaybolan çocuk, arazi de bulundu

Mersin'in Silifke ilçesinde kaybolan bir çocuk, boş arazide bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Silifke ilçesi Keşlitürkmenli Mahallesi'nde ikamet eden S.S. isimli şahıs ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine müracaat ederek, 9 yaşındaki M.A.S. isimli çocuğunun evden ayrıldığını ve bir daha eve dönmediğini, sürekli evden kaçtığını, şu anda kayıp olduğunu söyledi. Bunun üzerine AFAD, AKUT ve itfaiye ekipleriyle birlikte sahada çalışma başlatan jandarma ekipleri, kayıp şahsı evinin 1 kilometre ilerisinde bulundu.

Sağlık durumu iyi olan çocuk, ailesine teslim edildi.