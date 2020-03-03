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Silifke'de meyve festivali

Mersin’in Silifke ilçesindeki bir ilkokulda düzenlenen meyve festivalinde, C vitaminin faydaları anlatıldı.

Mersin'in Silifke ilçesindeki bir ilkokulda düzenlenen meyve festivalinde, C vitaminin faydaları anlatıldı.


Atayurt ilkokulunda düzenlenen etkinlikte, öğrenciler arasında portakal yeme ve portakal sıkma yarışmaları yapıldı. C vitamininin önemi çocuklara anlatılırken, kış gününde meyve yemenin, taze sıkılmış meyve suyu içmenin faydaları anlatıldı.


Etkinliğin, 'beslenme dostu okullar' programı kapsamında düzenlendiğini belirten Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Çiftçi, "'Sağlıklı okul' projesi kapsamında çocuklarımıza vitaminli meyve alışkanlığı kazandırmak için okul yönetimi ve öğretmenlerimizle böyle bir karar alıp, bu etkinliği düzenledik. Çocuklarımıza meyve alışkanlığı kazandırmayı amaçlıyoruz. Okul yönetimi, öğretmenlerimiz ve okulumuzun değerli velilerinin katkılarıyla böyle güzel bir etkinlik meydana getirildi. Etkinlikte meyveler tek tek sıkılarak minik öğrencilere ikram edildi. Çocuklarımızı hastalıktan korumak en büyük hedefimizdir" dedi.

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